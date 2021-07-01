Израильтяне показали ракетную систему большой дальности

Израильская компания Rafael представила автономную ракетную систему большой дальности пятого поколения Sea Breaker («Разрушитель моря»). Как сообщает Rafael, система подойдет для поражения морских и наземных целей на расстоянии до 300 километров.

У Израиля на вооружении есть крылатая ракета «Далила» дальностью в 250 — 300 километров и семейство баллистических ракет «Иерихон». Последние могут поражать цели в радиусе от 500 до 4800 километров. В 2018 году израильская компания Israel Military Industries занялась разработкой новой высокоточной дальнобойной ракеты, чтобы наносить удары по наземным объектам противника по всей территории Ближнего Востока. Но ее класс и дальность не уточнялись.

Rafael представила автономную ракетную систему большой дальности пятого поколения 30 июня. Она получила название Sea Breaker или «Разрушитель моря». Система подходит для поражения морских и наземных целей на расстоянии 300 километров и может нейтрализовать фрегат с одного удара. Ее морской вариант размещается на различных платформах от ракетных катеров до корветов и фрегатов, а наземный основан на зенитно-ракетном комплексе Spyder.

«Разрушитель моря» невосприимчив к электромагнитным помехам и может летать в зонах с ограничением и воспрещением доступа и маневра (A2/AD). Это обозначение придумали американские военные для воздушных пространств, в которых крайне сложна или вовсе невозможна работа современной военной авиации. Например, зоны с постоянным спутниковым наблюдением или места, куда трудно или невозможно поставить запчасти и провизию. Кроме того, ракетная система функционирует в любое время суток и в любых погодных условиях.

Сама ракета «Разрушителя моря» весит менее 400 килограмм. Ее длина — менее четырех метров, а диаметр — около 350 миллиметров. Она оснащена 107-килограммовой боеголовкой и может летать на малых высотах над водой или над сложным рельефом суши. Ракета запускается из транспортно-пускового контейнера, а ее полет обеспечивает турбореактивный двигатель. Размах крыльев боеприпаса не указывается, но Janes предполагает, что по своей геометрии ракета похожа на управляемую авиабомбу Spice 1000, которую тоже производит Rafael.