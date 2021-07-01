Іспанія виділила 2.5 млрд євро на проект літака 6-го покоління.
Про це інформує Мілітарний.
Як повідомляє Infodefensa, 29 червня іспанський уряд виділив фінансування у розмірі 2.5 млрд євро для другого етапу створення майбутнього літака 6-го покоління за програмою Future Combat Air System (FCAS).
Ці кошти будуть розподілені з 2021 по 2027 роки. Планова стаття витрат на цей рік – 113 мільйонів євро.
Три країни, які беруть участь у цьому проекті, Іспанія, Франція та Німеччина, у травні підписали угоду про початок другої фази цього амбіційного проекту, серед основних цілей якого є розробка демонстратора винищувача нового покоління, який повинен здійнятися в небо у 2027 році.
Варто додати, що ще 2 квітня 2021 року стало відомо, що компанії домовилися продовжити спільну роботу.
Раніше між компаніями виник конфлікт через позицію директора Dassault Aviation Еріка Траппіє. У березні він заявив, що вважає, що Airbus має 2/3 акцій в проєкті, бо представляє Німеччину та Іспанію, тоді як він лише Францію.
Над програмою працюють компанія Dassaut, виробник винищувачів Rafale, а також концерн Airbus. Створюють нову машину Німеччина і Франція за участю Іспанії. Планується, що новий літак після 2040 року поступово замінить винищувачі Rafale та Eurofighter.
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