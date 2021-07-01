Іспанія виділила 2.5 млрд євро на проект літака 6-го покоління

Іспанія виділила 2.5 млрд євро на проект літака 6-го покоління.

Про це інформує Мілітарний.

Як повідомляє Infodefensa, 29 червня іспанський уряд виділив фінансування у розмірі 2.5 млрд євро для другого етапу створення майбутнього літака 6-го покоління за програмою Future Combat Air System (FCAS).

Ці кошти будуть розподілені з 2021 по 2027 роки. Планова стаття витрат на цей рік – 113 мільйонів євро.

Три країни, які беруть участь у цьому проекті, Іспанія, Франція та Німеччина, у травні підписали угоду про початок другої фази цього амбіційного проекту, серед основних цілей якого є розробка демонстратора винищувача нового покоління, який повинен здійнятися в небо у 2027 році.

Зображення з пропонованим виглядом перспективного європейського винищувача FCAS

Варто додати, що ще 2 квітня 2021 року стало відомо, що компанії домовилися продовжити спільну роботу.

Раніше між компаніями виник конфлікт через позицію директора Dassault Aviation Еріка Траппіє. У березні він заявив, що вважає, що Airbus має 2/3 акцій в проєкті, бо представляє Німеччину та Іспанію, тоді як він лише Францію.

Над програмою працюють компанія Dassaut, виробник винищувачів Rafale, а також концерн Airbus. Створюють нову машину Німеччина і Франція за участю Іспанії. Планується, що новий літак після 2040 року поступово замінить винищувачі Rafale та Eurofighter.