 

 
«  
  »

Гутерриш призвал США отменить санкции против Ирана

Антониу Гутерриш

Генсек ООН заявил, что его воодушевляют последние дипломатические усилия двух стран по возвращению к соглашению по ядерной программе Тегерана

Генеральный секретарь ООН призвал США отменить санкции против Ирана, а обе страны – вернуться к ядерной сделке 2015 года.

«Я призываю США отменить или сделать исключение для санкций, указанных в плане, продлить действие исключений, касающихся торговли нефтью с Исламской Республикой Иран, и полностью возобновить действие исключений для проектов ядерного нераспространения в рамках плана», – написал Антониу Гутерриш в докладе, который Совет Безопасности обсуждал в среду.

По словам Гутерриша, его воодушевляют недавние дипломатические усилия по возвращению обеих сторон к полному соблюдению соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Соглашение было близко к краху, после того как бывший президент Дональд Трамп вывел из него США в мае 2018 года и повторно ввел односторонние санкции.

1 июля, 2021 | Category: Новости, США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  