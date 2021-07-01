Гутерриш призвал США отменить санкции против Ирана

Генеральный секретарь ООН призвал США отменить санкции против Ирана, а обе страны – вернуться к ядерной сделке 2015 года.

«Я призываю США отменить или сделать исключение для санкций, указанных в плане, продлить действие исключений, касающихся торговли нефтью с Исламской Республикой Иран, и полностью возобновить действие исключений для проектов ядерного нераспространения в рамках плана», – написал Антониу Гутерриш в докладе, который Совет Безопасности обсуждал в среду.

По словам Гутерриша, его воодушевляют недавние дипломатические усилия по возвращению обеих сторон к полному соблюдению соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Соглашение было близко к краху, после того как бывший президент Дональд Трамп вывел из него США в мае 2018 года и повторно ввел односторонние санкции.