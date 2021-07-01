Глава МИД Украины спрогнозировал сроки вступления в ЕС и НАТО

Украина присоединится к НАТО раньше, чем станет членом Евросоюза. Такое мнение высказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«По логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС», — приводит его слова «Лига».

Министр отметил, что Украина «движется по пути реформ» согласно требованиям альянса. Однако некоторые страны «не хотят принимать ее в организацию» и тормозят процесс Украины под предлогом того, что реформ пока недостаточно.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев хотел бы вступить в Евросоюз и НАТО в течение пяти-десяти лет, но работа над европейскими стандартами пока не закончена.

В свою очередь, Кулеба упрекнул руководство НАТО в том, что оно с 2008 года ничего не предприняло для того, чтобы Украина могла стать вступить в альянс.