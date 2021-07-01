Число погибших в результате обрушения многоквартирного дома под Майами достигло 18

Поисково-спасательные бригады в Серфсайде, штат Флорида, за последние сутки обнаружили тела еще шести человек, погибших в результате частичного обрушения жилого дома на берегу океана. Общее число жертв, таким образом, достигло 18 человек, сообщило агентство «Рейтер».

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин-Кава заявила на пресс-конференции, что 147 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По словам мэра, двое из 18 погибших – дети в возрасте 10 и 4 лет.

«Потеря детей просто невыносима, – сказала Левин-Кава, – Наше сообщество, наш народ и мир испытавают сострадание к этим семьям, потерявшим близких».

Примерно половина 12-этажного здания обрушилась в прошлый четверг, и с тех пор спасатели медленно пробираются через завалы, используя краны, инфракрасные сканеры и собак.

Мэр Левин-Кава заявила, что спасатели продолжают выполнять «смелую и очень трудную задачу, подвергая себя опасности».

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден планируют посетить Серфсайд в четверг, 1 июля.