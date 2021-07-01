«Черная Вдова» получила высокие оценки кинокритиков

Экранизация комиксов Marvel «Чёрная Вдова» произвела большое впечатление на западных кинокритиков. Об этом свидетельствует высокий рейтинг фильма в статистике портала Rotten Tomatoes. На момент публикации данной заметки он составлял 85 процентов.

«Нет ничего удивительного в том, что фильм интересный и полный действия. Однако неожиданно, что «Черная Вдова» наименее похожий на «Мстителей» фильм из этой серии», — считает рецензент BBC Кэрин Джеймс.

«Шортланд работает без прикрас крупными планами и создает настроение неуверенной, беспорядочной тревоги, которая ближе к русскому неореализму, чем то, что делали братья Руссо», — отметил Оуэн Глейберман из Vairety.

«Для поклонников Черной вдовы и всех остальных этот эпизод очень забавен, а персонаж Харбора вполне достоин собственного спин-оффа», — написал Питер Брэдшоу из The Guardian.

«Эта автономная история доказывает, что является отличным развитием для Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон), благодаря первоклассной поддержке со стороны Флоренс Пью, Рэйчел Уайз и Дэвида Харбора», — подчеркнул Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.