Бритни Спирс устроила дефиле в бикини во время отдыха на Гавайях

Сегодня выяснилось, что 39-летняя Бритни Спирс проиграла очередную битву за свою свободу. Судья Верховного суда Лос-Анджелеса отклонила просьбу адвоката звезды об отстранении ее отца Джейми от должности опекуна. Однако окончательное решение по этому делу еще не принято, и Бритни явно не намерена сдаваться.

Сейчас, перед новой схваткой, она набирается сил на Гавайях, где отдыхает со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Звезда улетела на остров Мауи на следующий день после своего душераздирающего выступления в рамках процесса и сейчас приводит в порядок свое физическое и душевное состояние вдали от проблем на побережье океана.

Сэм Асгари и Бритни Спирс

Бритни старается сохранять позитивный настрой и радовать своих подписчиков контентом в инстаграме. Несколько часов назад она опубликовала видеоролик, в котором показала свою коллекцию купальников для отдыха на Гавайях. Во время зажигательного дефиле Спирс сначала появляется перед подписчиками в розовом бикини, потом переодевается в купальный костюм ярко-желтого цвета и завершает примерку в красном купальнике. Ролик Бритни сопроводила лишь эмодзи в виде поцелуев.

Бритни Спирс неспроста решила продемонстрировать свою фигуру в бикини. За день до этого она опубликовала в своем инстаграме пост, который посвятила папарацци. В нем она осудила репортеров за недобросовестную работу, заявив, что в жизни она выглядит совсем не так, как на их снимках.

Довольно трудно где-то появляться, потому что некоторые глупые лица всюду преследуют меня, чтобы сфотографировать. Но они не просто делают фото. Они искажают мое тело на снимках, что приводит меня в возмущение! Я знаю, что моя фигура неидеальна, но я определенно не выгляжу так, как они меня изображают. Это грубо и подло, так что, будьте добры, отвалите! — обратилась Бритни к папарацци, после чего показала, как на самом деле выглядит в бикини.

Ранее на этой неделе Спирс призналась подписчикам, что была очень рада вернуться на Гавайи. Люди из близкого окружения поп-звезды также подтверждают, что там Бритни чувствует себя абсолютно счастливой.

Бритни очень рада вернуться на Гавайи. Это ее любимое место. Она не может им насытиться. Она переехала бы сюда, если бы могла. Однако Сэм строит карьеру в Лос-Анджелесе, поэтому переезд был бы для него сложным. Прошедшая неделя оказалась напряженной для них обоих. Сейчас они пытаются насладиться несколькими спокойными днями вместе,

— рассказал инсайдер в беседе с изданием People.

Напомним, на прошлой неделе Бритни Спирс впервые лично выступила в суде против своего отца, который является ее опекуном с 2008 года. Певица рассказала об издевательствах со стороны отца и членов своей команды, а также попросила судью об освобождении из-под контроля. Звезда также призналась, что из-за опекунства не может выходить замуж и рожать детей, хотя давно об этом мечтает. По словам Бритни, она не может забеременеть из-за внутриматочной спирали, установленной против ее воли.