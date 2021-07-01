Британские археологи нашли древнеримскую гробницу в неожиданном городе

Британские археологи обнаружили древнеримскую каменную гробницу в Сиднейском саду города Бат, внесенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В саркофаге находилось два скелета, причем второй лежал в ногах у первого, что может быть свидетельством жертвоприношения. Археологи полагают, что смогут лучше узнать языческий погребальный обряд, существовавший в Британии около двух тысяч лет назад. О находке сообщает BBC.

Английский город Бат, расположенный в графстве Сомерсет, еще в 1987 году был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как место выдающейся ценности для всего человечества. Одной из причин попадания в этот престижный перечень стали руины древнеримской эпохи.

На территории центральной достопримечательности города — Сиднейского сада — при участии археологов в 2020 году начались реставрационные работы. Это место когда-то привлекло внимание римлян в первую очередь из-за расположенных здесь термальных источников. Они оставили после себя не только «банный комплекс», но и древнее кладбище, первые находки на котором сделаны еще при закладке непосредственно Сиднейского сада в XVIII веке.

Келли Мэдиган (Kelly Madigan) совместно с коллегами из коммерческой археологической службы L — P: Archaeology проводила раскопки в рамках реставрационных работ в Сиднейском саду в Бате. Они обнаружили древнеримскую каменную гробницу, в которой находились останки двух человек. Погребальный инвентарь состоял из маленьких красных и синих бусин, а также керамического сосуда, который, возможно, использовался для подношения пищи.

Археологи отметили, что это крайне редкая находка, дающая возможность изучить языческий погребальный ритуал, существовавший около двух тысяч лет назад. Ее необычность заключается в том, что человеческие скелеты непосредственно связаны с гробом, кроме того, рядом находились кремированные останки. Один из людей был помещен в гробницу, изготовленную из известняка, в прон-позиции, второй находился у его ног. Ученые предполагают, что это вероятное свидетельство жертвоприношения.

После детальных исследований саркофаг планируют выставить в храме Минервы в Бате. Человеческие останки же будут перезахоронены до 2026 года.