Бабушка-бодибилдерша удивила телеведущих и зрителей идеальным телом

Ведущие британского утреннего шоу This Morning («Этим утром») Филипп Скофилд (Phillip Schofield) и Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) были удивлены, когда узнали подробности из жизни их гостей — женщин-бодибилдерш. Одна из героинь передачи рассказала, что воспитывает внуков. Эта информация ошеломила телезрителей, пишет The Mirror.

Культуристки Анка Уорд (Anca Ward) и Эмили Уилкинсон (Emily Wilkinson) продемонстрировали свои мускулистые фигуры, придя в студию в ярких бикини с блестками и на высоких каблуках. Ведущая Уиллоуби спросила у одной из женщин, как той удается совмещать длительные тренировки в зале и воспитание детей и внуков. На это Уорд ответила, что без поддержки домочадцев у нее ничего бы не вышло.

«У меня очень хороший муж, он мой помощник, он поддерживает меня на все 100 процентов», — сказала она.

Телезрители были крайне удивлены тем фактом, что Уорд является бабушкой. Они прокомментировали ситуацию в Twitter.

«Бабушка?!» — изумился один из пользователей соцстети. «Да она даже на 30 лет не выглядит!» — заявил другой комментатор.