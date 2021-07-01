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Американцы смогут указывать третий пол в паспортах

Американцы, считающие себя небинарами, интерсексуалами или гендерно неконформными людьми, смогут указать иной пол при подаче заявления на паспорт, не ограничиваясь «мужским» и «женским», объявил Госдепартамент.

Изменение политики является частью усилий ведомства по принятию «дальнейших шагов к справедливому обращению с американцами из сообщества ЛГБТКИ+, независимо от их гендера и пола», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Пока неизвестно, когда появится третий гендерный маркер, который, по некоторым сообщениям, будет обозначаться буквой «Х». Блинкен сказал, что в настоящее время Госдепартамент «оценивает наилучший подход для достижения этой цели», отметив, что добавление гендерной опции «технологически сложно и потребует времени».

Когда возможность указания третьего пола появится в США, они присоединятся к растущей группе стран, выдающих такие паспорта, включая Австралию, Канаду, Германию, Индию, Непал и Новую Зеландию.

Но уже в ближайшей перспективе заявители на получение паспорта смогут самостоятельно выбирать свой пол и не будут обязаны предоставлять медицинские документы, если их гендерная идентичность не совпадает с гендерным маркером на других документах, удостоверяющих их личность.

Служба новостей «Голоса Америки»

1 июля, 2021 | Category: Новости, США
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