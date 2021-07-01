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Актрису из сериала «Тайны Смолвиля» приговорили к трём годам лишения свободы за создание секс-культа

Мэк вербовала женщин в организацию NXIVM, руководитель которой, Кит Раньер, использовал своих последовательниц как рабынь: заставлял их бесплатно трудиться и выполнять его жестокие указания — например, биться о дерево и пить из луж — а также занимался с ними сексом и проводил ритуалы с их участием.

Чтобы вовлечь женщин в NXIVM, Эллисон Мэк рассказывала об организации как о женском движении. После того, как новые участницы фактически становились рабынями, Мэк делала их интимные фотографии, принуждала к труду.

Актриса, известная по роли подруги Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля», изначально отрицала свою причастность к культу, но затем признала свою вину. На заключительном судебном заседании Эллисон Мэк попросила прощения у жертв NXIVM и заявила, что «допустила самую большую ошибку в жизни», когда связалась с руководителем этой организации.

Мэк грозило лишение свободы на срок от 14 до 17 с половиной лет, но прокурор признал, что за содействие следствию наказание актрисе стоит смягчить. В итоге Эллисон Мэк проведёт в федеральной тюрьме США лишь три года. С апреля 2018-го она находилась под домашним арестом.

Эллисон Мэк также играла в «Уилфреде» с Элайджей Вудом и сериале «Последователи» (The Following) с Кевином Бейконом.

Кита Раньера, основателя секс-культа NXIVM, приговорили к 120 годам лишения свободы.

1 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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