Женщина отметила 119-й день рождения и раскрыла секрет долголетия

Жительница Турции Секер Арслан (Seker Arslan) отметила свой 119-й день рождения 27 июня 2021 года. Издание Daily Mail сообщает, что если возраст турчанки будет официально подтвержден, она сможет претендовать на звание старейшего человека в мире из ныне живущих.

Согласно водительским правам Арслан, она родилась 27 июня 1902 года. Таким образом, в 2021 году долгожительница отметила свой 119-й день рождения. По словам родственников турчанки, она унаследовала долголетие от матери, которая прожила до 110 лет.

У Арслан шесть детей и двенадцать внуков. Одна из ее дочерей считает, что секрет долгой жизни матери в том, что она питается натуральными продуктами. «Даже в день рождения на столе были только натуральные продукты: мед, сыр, масло и йогурт домашней закваски», — рассказала девушка. Она добавила, что несмотря на болезнь Альцгеймера, Арслан смогла сохранить отличное для своего возраста здоровье.

Полгода назад, зимой 2021 года, родственники долгожительницы переболели COVID-19. Вся семья находилась в одном доме и боялась заразить Арслан. Однако тест женщины на новую коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. «Слава Богу, я не заразилась. Вот так, вы болеете, а я нет», — сказала она.

Большую часть праздника турчанка провела в молитвах и воспоминаниях о долгой жизни. За 119 лет женщина пережила распад Османской империи, две мировые войны, холодную войну, испанский грипп, а теперь стала свидетелем пандемии коронавируса.