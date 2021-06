Создан искусственный аналог мыслящего мозга человека Фанаты «Пилы» вновь увидят любимого злодея » Захватывающие криминальные фильмы, которые точно удивят тебя своей развязкой Если жизнь на карантине кажется слишком спокойной и скучной, то у нас есть для тебя отличная новость! Редакция Предлагает тебе ознакомиться с подборкой очень интересных фильмов с захватывающим сюжетом, которые будут держать тебя в напряжении до самого конца! Во время самоизоляции нам не хватает эмоциональных потрясений. Однако, лучше не искать их на улице, нарушая правила карантина. Вместо этого, можно включить незаурядный фильм из нашего списка, после просмотра которого тебе гарантированно не будет жаль потраченного времени. Итак, готовься к самым напряженным минутам в своей жизни, потому что мы представляем тебе ТОП-10 интересных криминальных фильмов с неожиданной развязкой. Возглавляет тройку лидеров бесспорный фаворит всех любителей картин об аферистах — фильм 2001 года «Одиннадцать друзей Оушена» («Ocean’s Eleven»). Вторую позицию занимает кинолента «Семь» («Seven»), которая рассказывает о двух детективах, расследующих серию загадочных убийств. Третье место заняла британская черная комедия 1998 года «Карты, деньги, два ствола» («Lock Stock and Two Smoking Barrels»). ТОП-10 увлекательных криминальных фильмов с шокирующей концовкой: «Одиннадцать друзей Оушена» («Ocean’s Eleven»), 2001 год;

«Семь» («Seven»), 1995 год;

«Карты, деньги, два ствола» («Lock Stock and Two Smoking Barrels»), 1998 год;

«Джентльмены» («The Gentlemen»), 2020 год;

«Поймай меня, если сможешь» («Catch Me if You Can»), 2002 год;

«Иллюзия обмана» («Now You See Ме»), 2013 год;

«Большой куш» («Snatch»), 2000 год;

«Город воров» («The Town»), 2010 год;

«Не пойман — не вор» («Inside Man»), 2006 год;

«Ограбление по-итальянски» («The Italian Job»), 2003 год.