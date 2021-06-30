Загадочная инопланетная миссия выходит на экраны

С 8 июля в летнем кинопрокате стартует показ фантастического боевика «Оккупация: Миссия»Дождь»«.

Фильм австралийского режиссера Люка Спарка является продолжением его ленты «Оккупация», вышедшей в 2018 году. В первой ленте жители фермерской глуши вступали в бой с пришельцами из космоса, чьи летающие тарелки гладили лазерами города и поселки, а пехотные полки захватывали в рабство тех, кто выжил. В финале герои, получив поддержку армии, сумели не только получить стратегическую победу благодаря захвату контейнера с инопланетным биологическим оружием, которое грозит гибелью жителям Земли, но и привлечь на свою сторону пленных гостей из космоса проповедью вселенского мира.

В новой ленте «Оккупация: Миссия» Дождь «» которая, по сообщениям первых зрителей, созданная с большим мастерством и с очевидно большим бюджетом, героический отряд, состоящий из знакомых зрителю персонажей, среди которых уже бьются пришельцы, которые осознали моральную правоту землян, выясняет, что оккупанты разыскивают некий «Дождь», который грозит им страшными бедами — и решает найти его первым. Но что это, собственно, за «Дождь» такой? ..