Все плохо: «Форсаж 9» колеблется на грани «гнилого» по версии критиков

На агрегаторе рецензий фильм набрал только 5,7 из 10.

«Форсаж 9» получил низкие оценки критиков на сайте Rotten Tomatoes — 60%. От «гнилого» рейтинга девятую часть франшизы с Вином Дизелем отделяет всего один пункт. Главный агрегатор кинорецензий составил рейтинг на основе 247 отзывов, из которых положительных лишь 147. На «томатомометре» фильм показывает 5,7 из 10.

Отметим, что этот результат — один из худших для франшизы. К примеру, седьмая часть саги набрала 82%.

Среди положительных моментов критики отметили захватывающий экшен и драйв. Недочетов нашли больше:

«Действие либо забавное, либо скучное», «Экстравагантно глупая коллекция сцен», «Бездушный и неискренний фильм», «Глупость для комедии — это неплохо, но глупость сама по себе не считается талантом», «Актерская игра поражает своей неумелостью», «Просто забудьте о законах физики и выбросьте логику в окно, чтобы это не мешало просмотру».

Несмотря на неласковый прием критиков, картина стала весьма успешной — в мировом прокате он собрала более 405 млн долларов.

Источник фото: Legion-Media