В Великобритании появится крупнейший в мире завод «чистого» топлива

Норвежская нефтяная компания Equinor объявила о планах утроить производство водорода в Великобритании. В результате реализации проекта появится крупнейший в мире промышленный комплекс по выработке «чистого» топлива, пишет The Guardian.

Завод Equinor неподалеку Кингстон-апон-Халла в Англии будет не только производить водород, но и извлекать из воздуха вредный углекислый газ при помощи специальных технологий улавливания и хранения углерода (Carbon capture and storage (CCS)). Также компания начнет поставлять экологически чистый «голубой водород» для газовой электростанции Keadby в графстве Линкольншир на востоке Англии, сделав ее первым в мире энергогигантом, работающим полностью на экологическом топливе.

По прогнозам британского правительства, развитие водородного топливного комплекса позволит сократить выбросы CO2, так как «чистое» топливо заменит ископаемое на предприятиях, электростанциях и транспорте.