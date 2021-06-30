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В Словакии протестировали летающий кабриолет AirCar (видео)

Профессор из Словакии Стефан Клейн отправил в очередной полет разработанный им автомобиль AirCar. Сконструированное в форме кабриолета авто превращается в летательный аппарат за 2 минуты и 15 секунд.

В ходе испытания «гибрид» совершил рейс между международными аэропортами Нитры и Братиславы, передает BBC News. Машина провела в воздухе 35 минут.

Всего AirCar, оснащенная двигателем производства автоконцерна BWM, налетала уже 40 часов. Прототип летающего автомобиля способен подниматься на высоту 2,5 км и покрывать дистанции до 1 тыс. км.

30 июня, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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