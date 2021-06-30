В Британии почти 60% умерших от штамма «дельта» были привиты

В Великобритании от индийского варианта коронавируса «дельта» умерли 117 человек. 50 из них были полностью вакцинированы, 20 получили первую дозу вакцины, сообщают власти страны.

Получается, что 59,8% людей, умерших от варианта «дельта», получили хотя бы одну дозу вакцины.

Ученые называют такой показатель парадоксальным, а некоторые пользователи Сети сомневаются, работают ли вакцины против инфекции, эффективны ли они. «Если нет, тогда в чем смысл?», — задаются вопросом юзеры, которых цитирует газета Le Figaro.