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Туреччина планує направити в Україну військових інструкторів

Туреччина запропонувала направити в Україну військових інструкторів для підготовки кадрів у Збройних силах України.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

«Під час спільного брифінгу військовий аташе при посольстві Турецької Республіки полковник Дженгіз Чевік висловив зацікавленість у залученні турецьких інструкторів до підготовки особового складу Збройних сил України», — сказано у повідомленні.

Таку заяву він зробив за підсумками візиту делегації Сухопутних військ Збройних сил Туреччини.

У Генштабі нагадали, що раніше з Туреччиною була досягнута домовленість про проведення спільних українсько-турецьких навчань на базі тренувальних центрів ЗСУ.

У програмі візиту турецької військової делегації в Україну було відвідування навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ для ознайомлення з ходом підготовки рядового, сержантського і офіцерського складу.

30 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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