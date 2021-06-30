Сын Бэкхема купил шикарный особняк

Отношения Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц переживают свой лучший период. Влюблённые активно готовятся к свадьбе, нежно признаются друг другу в любви в соцсетях, проводят вместе всё свободное время и главное – уже подыскали себе семейное гнёздышко. На днях пара приобрела роскошный особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $10,5 миллионов.

В доме есть всё для комфортной жизни: пять спален, комната для йоги, тренажерный зал, spa-центр, бар. А роскошная терраса на крыше и панорамные окна – как завершение идеального интерьера.

Возможно, здесь же на днях Бруклин и Никола отметили и важную для их пары дату – годовщину со дня помолвки. «Именно в этот день год назад я попросил эту великолепную женщину выйти за меня замуж. Она делает меня лучше каждый день. Я не могу представить свою жизнь без тебя, потому что ты постоянно заставляешь меня смеяться и радоваться», – не скрывает своих чувств Бекхэм.