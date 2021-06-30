Стоимость нефти Brent закрепилась выше $75 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на фоне прогнозов ОПЕК+, а также данных о снижении запасов в США.

По состоянию на 8:16 августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,35 до $75,11, августовские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,51 до $73,49 баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, вчера «торги по нефти завершились ростом». «Нефть марки Brent подорожала на 0,61% до $75,03. На европейской сессии цена на нефть снижалась до $73,88. Нефтяной рынок оказался под давлением из-за растущего доллара США на фоне опасений по поводу распространения очень заразного варианта коронавируса под названием „Дельта“», — говорится в обзоре эксперта.

Тем временем, констатирует он, «последние данные Американского института нефти (API) отразили сокращение запасов нефти на 8,153 млн баррелей». В то же время запасы бензина увеличились на 2,418 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 0,428 млн баррелей.

«Агентство Reuters сообщило, что технический комитет ОПЕК+ не сделал рекомендаций по политике добычи. Комитет сохранил прогноз роста мирового спроса в 2021 году без изменения на 6 млн баррелей в день. ОПЕК+ изменила дату заседания комитета министров по наблюдению с 30 июня на 1 июля», — указывает Антонов.

На его взгляд, «учитывая нервозность на рынках из-за вируса „Дельта“ и предстоящего заседания ОПЕК+, есть мнение, что цена останется в ограниченном диапазоне до 1 июля, пока картель не огласит решение по добычи нефти». «На ближайшие два дня по нефти ожидаются колебания в диапазоне $73,20-76,20», — подытоживает аналитик.

Добавим также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

1 апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу: в мае и июне — на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки.

1 июня министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.