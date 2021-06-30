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Стартовали съемки второй части «Аквамена»

Стартовали съемки второй части "Аквамена"

Об этом, на своей официальной странице в Instagram сообщил режиссёр Джеймс Ван, опубликовав фото хлопушки-нумератора с подписью под постом «День первый».

Вторая часть фантастичекого фильма носит название Aquaman and the Lost Kingdom («Аквамен и затерянное королевство»). Детали сюжета держатся в секрете.

Кинокомикс выйдет в прокат 16 декабря 2022 года. К своим ролям в новой части вернутся: Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен и Эмбер Хёрд, к ним присоединится и Пилу Асбек из «Игры престолов».

30 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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