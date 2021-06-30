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США ограничили авиарейсы с Беларусью

Правительство США ограничит авиасообщение с Беларусью из-за ареста оппозиционера Романа Протасевича.

Госдепартамент и Минтранс США приняли такое решение в качестве «символического шага», поскольку авиасообщение между странами уже ограничено.

Федеральное управление гражданской авиации рекомендовало американским авиакомпаниям не летать над территорией республики, передает Bloomberg.

На минувшей неделе США и Великобритания вслед за Евросоюзом ввели санкции против Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, который 23 мая вынужденно приземлился в Минске. С борта сняли двух пассажиров — основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

После инцидента европейские страны запретили своим авиакомпаниям использовать белорусское воздушное пространство. В частности, регулярные рейсы в белорусскую столицу отменили немецкая Lufthansa, польская LOT и латвийская airBaltic.

30 июня, 2021 | Category: Новости, США
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