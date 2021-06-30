Созданы накожные чипы, легко смываемые с кожи водой

Чипирование людей для отслеживания параметров здоровья выходит на новый уровень после изобретения американских ученых технологии печати датчиков на коже без применения высоких температур. Еще одним достоинством сенсоров, является возможность их легкого удаления с кожи с использованием обыкновенной воды.



Традиционные методики, обеспечивающие связь чипов с кожей человека предусматривают нагревание поверхности до температуры выше 100 градусов Цельсия. Естественно человек не способен выдержать такое температурное воздействие.

Профессор Хуан Чен, возглавляющий в США команду исследователей, сообщил, что новая методика позволит выполнить соединение ионов серебра непосредственно на кожном покрове человека, не нанося повреждений. В результате появилась возможность печати прямо на коже, а удалить датчики можно будет просто смыв их водой.

Напечатанный на коже датчик сможет отслеживать показатели здоровья человека, такие как температура, давление, частота сердцебиения или пульс. В перспективе ученые планируют использовать технологию для интеграции в приложения, следящие за появлением симптомом коронавируса.