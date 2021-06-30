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Пирс Броснан назвал двух идеальных кандидатов на роль Бонда

После ухода Дэниэла Крэйга кандидатура агента 007 повисла в воздухе.

Неожиданный вариант: Пирс Броснан назвал двух идеальных кандидатов на роль Бонда

Бывший Джеймс Бонд Пирс Броснан назвал двух идеальных кандидатов на роль агента 007. Не так давно стало известно, что нынешний Бонд — Дэниэл Крэйг — намерен отказаться от дальнейшего сотрудничества, поскольку устал от этого амплуа. После этого заявления кандидатура следующего Бонда повисла в воздухе.

Журналисты в свою очередь поспешили спросить, кого самый сексуальный Бонд хотел бы видеть своим преемником. Броснан назвал тех, кого вряд ли кто-то мог представить в этой роли.

«На ум приходит Идрис Эльба. Идрис — это такое мощное присутствие и такая великая напряженность голоса. Он будет великолепен. Есть еще Том Харди. Он действительно может грызть мебель, просто быть мальчиком с мячом — они оба это могут.

И я думаю, что теперь, когда Дэниэл оставил такой неизгладимый след, они могут пойти разными путями», — приводит его слова IndiWare.

Броснан также отметил: кто бы ни стал кандидатом на эту роль, на него ляжет большая ответственность, ведь «другой похожей франшизы не существует».

Источник фото: Legion-media

30 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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