Немецкие СМИ обвинили российских хакеров в атаке на Германию » Одобрено новое продление секторальных санкций ЕС против России Секторальные экономические санкции против Москвы за ее политику в отношении Украины будут действовать еще полгода — до 31 января. Соответствующее политическое решение, как передает ТАСС со ссылкой на свой источник, было принято на саммите Европейского союза на прошлой неделе, а сегодня его одобрили послы 27 стран. «Формальное решение Совета ЕС на уровне глав МИД» о новом продлении вынесут 12 июля, уточняет агентство. В 2014 году западные государства ввели в отношении России санкции из-за «аннексии» Крыма и конфликта в Донбассе. РФ ответила Западу продуктовыми контрсанкциями.