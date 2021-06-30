 

 
 
  »

Одобрено новое продление секторальных санкций ЕС против России

Секторальные экономические санкции против Москвы за ее политику в отношении Украины будут действовать еще полгода — до 31 января. Соответствующее политическое решение, как передает ТАСС со ссылкой на свой источник, было принято на саммите Европейского союза на прошлой неделе, а сегодня его одобрили послы 27 стран.

«Формальное решение Совета ЕС на уровне глав МИД» о новом продлении вынесут 12 июля, уточняет агентство.

В 2014 году западные государства ввели в отношении России санкции из-за «аннексии» Крыма и конфликта в Донбассе. РФ ответила Западу продуктовыми контрсанкциями.

30 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  