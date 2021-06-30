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Невидимая для врага: новая израильская крылатая ракета с искусственным интеллектом

Израильский концерн Rafael разработал новую крылатую ракету Sea Breaker.

Ракета может быть запущена с корабля на расстояние до 300 километров.

Ракета несет боеголовку весом 110 кг и может применяться против морских и наземных целей. В дополнение к этому ракета использует систему электро-оптического наведения, возможность сравнения и анализа имиджей и на нее не влияют средства глушения GPS и электронной войны.

По данным Rafael новая ракета позволяет наносить очень точные удары. Она летит на малой высоте и неуловима для радаров.

Ракета оснащена возможностью совершения маневров по уклонению от радаров и средств слежения. С одного попадания эта ракета способна нейтрализовать корабль размером с фрегат.

Rafael утверждает, что речь идет об оружии “которое изменит современное поле битвы” где любая террористическая организация располагает сегодня теми же возможностями, которые раньше были только у сверхдержав”. Система позволяет дистанционно нанести удар по цели без того, чтобы атака была распознана, по террористам, прячущимся среди гражданского населения.


В управление ракеты внедрен искусственный интеллект, который анализирует информацию об окружении цели во время полета.

Ракета предназначена на экспорт — для стран Восточной Европы и стран Азии, которым угрожает Китай. В будущем подобное оружие может быть поставлено на вооружение ЦАХАЛу.


https://mignews.com/news/technology/nevidimaya-dlya-vraga-novaya-izrailskaya-krylataya-raketa.html

30 июня, 2021 | Category: Видео, Израиль, Наука, Новости
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