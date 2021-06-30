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Немецкие СМИ обвинили российских хакеров в атаке на Германию

Немецкие СМИ обвинили российских хакеров в новой масштабной кибератаке на инфраструктуру и банковские системы Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в западной разведке.

По информации издания, за кибератаками стоит связанная с российскими властями группировка хакеров Fancy Bear. Bild утверждает, что Москва таким образом мстит за санкционную политику против России и стремится не допустить ужесточения ограничений против Белоруссии.

26 июня компания Microsoft сообщила о новой атаке хакерской группы Nobelium, которая якобы связана с Россией. По данным компании, киберпреступники атаковали IT-компании, правительственные учреждения, аналитические центры и финансовые сервисы. Они сосредоточили свою атаку на США, Великобритании, Германии, Канаде и других странах.

30 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
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