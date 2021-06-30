Наталия Орейро перекрасилась в блондинку

Известная уругвайская и аргентинская певица, актриса Наталья Орейро, которая недавно ошарашила фанов соблазнительной фотосессией топлесс с бантом на шее, взбудоражила поклонников кардинальной сменой образа.

В своем Instagram артистка поделилась фотографиями с новой фотосессии, на которых появилась в очаровательном образе. Так, на снимках звезда позирует в красном атласном костюме с откровенным декольте. На фото знаменитость изображена с роскошными длинными белыми волосами.

Блондинкой Наталья стала ради роли легендарной первой леди Аргентины Эвиты Перон, которую сыграет в сериале SantaEvita. В заметке под фото Орейро отметила, что для нее этот проект является новым взрывом, в который звезда вложила всю душу.