В метро Пекина начали принимать оплату цифровыми юанями Илон Маск: спутниковый интернет Starlink запустится во всём мире в августе 2021 года » Marvel начала съёмки сиквела «Чёрной пантеры» в Атланте Релиз намечен на июль 2022 года. О начале производства рассказал глава Marvel Studios Кевин Файги, отметив, что все основные актёры из первого фильма вернутся к своим ролям — не считая Чедвика Боузмана, скончавшегося в августе 2020 года. Все на эмоциях, учитывая, что с нами нет Чедвика. Однако все также рады вновь показать фанатам Ваканду. Мы сделаем всё так, чтобы Чедвик мог гордиться. Кевин Файги глава Marvel Studios Подробности сюжета неизвестны. Как писали СМИ, запасного плана на сиквел в Marvel не было, поскольку за неделю до смерти Чедвик Боузман надеялся на выздоровление. Однако студия всё же нашла выход из ситуации, который не включает воссоздание Боузмана на экране с помощью CGI. Новой Чёрной Пантерой в фильмах может стать Шури в исполнении Летисии Райт, однако пока это лишь предположения фанатов и СМИ. Фильм собираются выпустить с подзаголовком Wakanda Forever в июле 2022 года — спустя ровно год после старта производства. Оригинальная «Чёрная пантера» режиссёра Райана Куглера стала культурной сенсацией и самым кассовым фильмом Marvel вне подсерии «Мстители», собрав по всему миру свыше 1,3 миллиарда долларов. Куглер отвечает как за сценарий, так и за постановку сиквела. Также ранее его студия заключила эксклюзивную сделку с Disney, в рамках которой режиссёр работает над сериалом о Ваканде для Disney+.