Marvel начала съёмки сиквела «Чёрной пантеры» в Атланте

Релиз намечен на июль 2022 года.
О начале производства рассказал глава Marvel Studios Кевин Файги, отметив, что все основные актёры из первого фильма вернутся к своим ролям — не считая Чедвика Боузмана, скончавшегося в августе 2020 года.
Подробности сюжета неизвестны. Как писали СМИ, запасного плана на сиквел в Marvel не было, поскольку за неделю до смерти Чедвик Боузман надеялся на выздоровление. Однако студия всё же нашла выход из ситуации, который не включает воссоздание Боузмана на экране с помощью CGI.
Фильм собираются выпустить с подзаголовком Wakanda Forever в июле 2022 года — спустя ровно год после старта производства.
Оригинальная «Чёрная пантера» режиссёра Райана Куглера стала культурной сенсацией и самым кассовым фильмом Marvel вне подсерии «Мстители», собрав по всему миру свыше 1,3 миллиарда долларов.
Куглер отвечает как за сценарий, так и за постановку сиквела. Также ранее его студия заключила эксклюзивную сделку с Disney, в рамках которой режиссёр работает над сериалом о Ваканде для Disney+.
Leave a Reply