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«Люк, я твой отец»: Хэмилл рассказал о съемках культовой сцены из «Звездных войн»

По словам актера, съемочная площадка не баловала комфортными условиями.

«Люк, я твой отец»: Хэмилл рассказал о съемках культовой сцены из «Звездных войн»

Легенда «Звездных войн» Марк Хэмилл в недавней переписке с фанатами признался, что не услышал культовую реплику Дарта Вейдера на съемках эпизода «Империя наносит ответный удар», когда Люк Скайуокер узнал, кто его отец.

«К вашему сведению, в этой сцене ничего не было слышно сквозь оглушительный рев ветряных машин. Я говорил свои реплики, основываясь на жестах Вейдера, не мог слышать ни слова, которое он сказал. Позже на пост-продакшене все было дублировано», — поделился Хэмилл в Twitter.

Отметим, Хэмилл еще за год до съемок был в курсе этого сюжетного поворота, но изобразил шок и ужас от осознания родства с Вейдером вполне натурально.

Эта сцена признана критиками и фанатами сфраншизы одной из самых впечатляющих. Ее давно растащили на мемы, обыграли в тысяче пародий, а родители детей по имени Люк до сих пор шутят, что назвали их так ради того, чтобы однажды сказать: «Люк, я твой отец».

Источник фото: Legion-Media

30 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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