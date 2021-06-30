«Люк, я твой отец»: Хэмилл рассказал о съемках культовой сцены из «Звездных войн»

Легенда «Звездных войн» Марк Хэмилл в недавней переписке с фанатами признался, что не услышал культовую реплику Дарта Вейдера на съемках эпизода «Империя наносит ответный удар», когда Люк Скайуокер узнал, кто его отец.

«К вашему сведению, в этой сцене ничего не было слышно сквозь оглушительный рев ветряных машин. Я говорил свои реплики, основываясь на жестах Вейдера, не мог слышать ни слова, которое он сказал. Позже на пост-продакшене все было дублировано», — поделился Хэмилл в Twitter.

It’s crucial to warm up vocally prior to any demanding challenges. FYI-In that scene- NOTHING could be heard over the deafening roar of the wind-machines. I spoke my lines based on Vader’s gestures, unable to hear a word he said. Everything was dubbed in later in post-production. https://t.co/MuL78BMUOC pic.twitter.com/8bthG8xCgL — Mark Hamill (@HamillHimself) June 27, 2021

Отметим, Хэмилл еще за год до съемок был в курсе этого сюжетного поворота, но изобразил шок и ужас от осознания родства с Вейдером вполне натурально.

Эта сцена признана критиками и фанатами сфраншизы одной из самых впечатляющих. Ее давно растащили на мемы, обыграли в тысяче пародий, а родители детей по имени Люк до сих пор шутят, что назвали их так ради того, чтобы однажды сказать: «Люк, я твой отец».

Источник фото: Legion-Media