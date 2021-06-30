Илон Маск: спутниковый интернет Starlink запустится во всём мире в августе 2021 года

На выставке Mobile World Congress генеральный директор SpaceX объявил об окончательных сроках развёртывания низкоорбитального широкополосного сервиса Starlink и поделился интересными фактами.
- Официальный запуск планировали на сентябрь 2021 года, но он состоится как минимум на месяц раньше. В августе глобальная сеть станет доступна «везде, кроме полюсов».
- По мнению Маска, Starlink заполнит нишу между 5G и оптоволокном. Пользовательская база быстро растёт, и в течение года компания планирует привлечь ещё около 500 тысяч абонентов.
- Приобретение тарелки Starlink обойдётся в 500 долларов (около 36 тысяч рублей), а ежемесячная подписка будет стоить «одинаково во всём мире, без учёта налогов».
- SpaceX уже работает над терминалами следующего поколения, которые предложат те же услуги, но по более низкой цене. Компания проектирует систему таким образом, чтобы она не нуждалась в сложном обслуживании и подключалась к сети за пять минут.
- Средняя скорость интернета составит около 80 Мбит/с, что значительно выше спутниковых аналогов. С улучшением инфраструктуры скорость будет расти.
- SpaceX ведёт переговоры с телекоммуникационными компаниями в крупных странах для получения необходимых лицензий.
- Спутники Starlink вращаются вокруг Земли на расстоянии около 500 километров, а геосинхронные спутники находятся примерно в 1000 километрах.
- Ракеты-носители Falcon 9 оптимизировали для многократного использования — они смогут взлетать на орбиту до 30 раз.
- В компании также работают над орбитальной площадкой Starship, чтобы развернуть похожую инфраструктуру на Луне и Марсе.
- Инвестиции в проект составили около 30 миллиардов долларов. «В принципе, это много», отметил Маск.
Разработка проекта Starlink началась в 2015 году. Он обеспечивает высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в тех местах, где ранее связь была ненадёжной, дорогой или полностью недоступной. Для этого SpaceX уже вывела на орбиту около полутора тысяч спутников.
В России трафик, связанный с иностранными системами, по закону должен проходить через станции местных провайдеров. В декабре 2020 года правительство также внесло постановление о штрафах для операторов, которые используют зарубежную спутниковую связь. СМИ назвали инициативу «законом против Starlink».
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