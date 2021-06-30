Marvel начала съёмки сиквела «Чёрной пантеры» в Атланте Хочешь кушать — плати: Украинцев, у которых есть огороды, заставят платить налоги » Илон Маск: спутниковый интернет Starlink запустится во всём мире в августе 2021 года На выставке Mobile World Congress генеральный директор SpaceX объявил об окончательных сроках развёртывания низкоорбитального широкополосного сервиса Starlink и поделился интересными фактами. Официальный запуск планировали на сентябрь 2021 года, но он состоится как минимум на месяц раньше. В августе глобальная сеть станет доступна «везде, кроме полюсов».

По мнению Маска, Starlink заполнит нишу между 5G и оптоволокном. Пользовательская база быстро растёт, и в течение года компания планирует привлечь ещё около 500 тысяч абонентов.

Приобретение тарелки Starlink обойдётся в 500 долларов (около 36 тысяч рублей), а ежемесячная подписка будет стоить «одинаково во всём мире, без учёта налогов».

SpaceX уже работает над терминалами следующего поколения, которые предложат те же услуги, но по более низкой цене. Компания проектирует систему таким образом, чтобы она не нуждалась в сложном обслуживании и подключалась к сети за пять минут.

Средняя скорость интернета составит около 80 Мбит/с, что значительно выше спутниковых аналогов. С улучшением инфраструктуры скорость будет расти.

SpaceX ведёт переговоры с телекоммуникационными компаниями в крупных странах для получения необходимых лицензий.

Спутники Starlink вращаются вокруг Земли на расстоянии около 500 километров, а геосинхронные спутники находятся примерно в 1000 километрах.

Ракеты-носители Falcon 9 оптимизировали для многократного использования — они смогут взлетать на орбиту до 30 раз.

В компании также работают над орбитальной площадкой Starship, чтобы развернуть похожую инфраструктуру на Луне и Марсе.

Инвестиции в проект составили около 30 миллиардов долларов. «В принципе, это много», отметил Маск. Разработка проекта Starlink началась в 2015 году. Он обеспечивает высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в тех местах, где ранее связь была ненадёжной, дорогой или полностью недоступной. Для этого SpaceX уже вывела на орбиту около полутора тысяч спутников. В России трафик, связанный с иностранными системами, по закону должен проходить через станции местных провайдеров. В декабре 2020 года правительство также внесло постановление о штрафах для операторов, которые используют зарубежную спутниковую связь. СМИ назвали инициативу «законом против Starlink». Ранее Илон Маск представил «самую быструю Теслу» — она разгоняется до 320 км/ч и запускает Cyberpunk 2077 в 60 fps.