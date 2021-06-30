Хочешь кушать — плати: Украинцев, у которых есть огороды, заставят платить налоги

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №5600, который должен внести изменения в Налоговый кодекс. В частности, народные избранники собираются уменьшить размер участков для ведения личного хозяйства.

Сейчас по закону можно владеть участком до 2 га, выращивать продукцию, продавать ее и не платить налогов. Новым же законопроектом площадь необлагаемого участка хотят ограничить до 50 соток, а платить налог будут все, в независимости от того, продают ли они продукцию или растят для личных нужд.

Каким будет налог и в чем опасность нововведения – разбирался OBOZREVATEL.

Как будет работать налог?

Согласно изменениям, которые предлагает закон №5600, устанавливается минимальное налоговое обязательство для владельцев участков более 50 соток, которые ведут на них личное хозяйство. За каждый гектар сверх этой нормы гражданам хотят установить налог – 5% от его оценочной стоимости.

Как рассказывает доцент Киевской школы экономики, эксперт по земельным вопросам Олег Нивьевский, в среднем этот налог будет в районе 1500 грн с гектара. Сумма – нефиксированная и будет зависеть от региона. Условно, на Полтавщине это может быть и 2000 грн, в западных областях Украины­ – существенно меньше.

«С каждого гектара свыше 50 соток будет взиматься минимальное налоговое обязательство в местный бюджет, – разъясняет Нивьевский. – В среднем вы должны будете уплатить минимум 1500 грн. Но если вы уже платите другие налоги, например, налог на землю (300 грн), то эта сумма будет вычитаться из минимального налогового обязательства и доплатить вам нужно будет только разницу – 1200 грн».

Зачем это нововведение?

Главная цель законопроекта №5600 заключается в дополнительном наполнении бюджета за счет увеличения налогообложения. Минфин оценил предполагаемые поступления в 60 млрд грн в год.

Согласно данным Госстата, у нас 80% сельских домохозяйств имеют в обработке менее 1 га, при этом две трети из них обрабатывают менее 50 соток. Это собственно огороды, и преимущественно, производство для личного потребления.