Галь Гадот стала мамой в третий раз

36-летняя Галь Гадот и ее 45-летний супруг Ярон Версано стали родителями в третий раз — у пары родилась дочь, о чем актриса несколько часов назад рассказала у себя в инстаграме.

Моя милая семья. Я очень благодарна и счастлива и чувствую себя уставшей. Мы все очень рады появлению Даниэллы в нашей семье. Шлю вам всем любовь и желаю здоровья,

— написала она.

О беременности исполнительница роли Чудо-женщины рассказала в марте, поделившись снимком, на котором она продемонстрировала округлившийся живот. При этом в тот же день она вместе с супругом посетила премию «Золотой глобус», но удачно подобранное платье скрыло ее интересное положение, так что в беременности ее тогда никто не заподозрил.

Галь Гадот и бизнесмен Ярон Версано поженились в 2008 году. В 2011 году на свет появилась их первая дочь Альма, а в 2017 году родилась их вторая дочь Майя.