Фанаты «Пилы» вновь увидят любимого злодея

Последний фильм «Пила: Спираль» не особо понравился публике. Кассовые сборы трудно назвать успешными, а на агрегаторах оценки от критиков и зрителей находятся на уровне ниже среднего.

С 2004 до 2008 год франшиза находилась на пике популярности, и сегодня продюсеры хотят повторить былой успех. Помочь в этом может возвращение к персонажу Джону Крамеру — главному злодею оригинальной трилогии.

Тобин Белл, который играл Крамера, в беседе с порталом Comicbook рассказал о том, как бы он возродил франшизу. Актер намекнул на то, что это же мнение он высказывал продюсерам и они оказались заинтересованы.

«Несомненно, история Крамера завершена, его убили в третьей части. Но в остальном в его биографии есть столько белых пятен, что их хватило бы на несколько приквелов.

Более того, официального наследника Крамера можно было бы ввести в новую историю «Пилы». Крамер до сих пор популярен, меня часто узнают на улицах, и делают это молодые люди. Иногда даже дети», — признался актер.