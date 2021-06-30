Дослідження — менш як 10% українців вважають російську мову необхідною

Російська не потрапила навіть у топ-5 іноземних мов, знання яких українці вважають необхідними.
Про це йдеться в дослідженні Active Group.
Українці відповіли на питання про те, які іноземні мови вони вважають найбільш необхідними. На першому місці опинилася англійська мова, а російська — на шостому:
англійська мова — 84,9%;
німецька — 22,2%;
французький – 13,7%;
іспанська – 13,6%;
польська – 11,1%;
російська — 9,6%;
китайський — 6,5%;
португальська — 6,3%;
арабська – 2,4%;
інший — 1,4%.
Частка тих, що вважають російську мову необхідною для вивчення, найбільша серед осіб старше 60 років. Англійську ж найважливішою вважають усі вікові групи українців.
А в списку мов, які необхідні для кар’єрного росту, російська опустилася аж на сьоме місце:
англійська мова — 86,9%;
німецька — 25,2%;
китайський — 21,1%;
польська — 20,1%;
іспанська – 17,2%;
французький – 14,5%;
російська – 12,3%;
португальська — 8,7%;
арабська – 4,8%;
інший — 3,2%.
https://newsua.one/news-soc/n-50658.html
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