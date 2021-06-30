Дослідження — менш як 10% українців вважають російську мову необхідною

Російська не потрапила навіть у топ-5 іноземних мов, знання яких українці вважають необхідними.

Про це йдеться в дослідженні Active Group .

Українці відповіли на питання про те, які іноземні мови вони вважають найбільш необхідними. На першому місці опинилася англійська мова, а російська — на шостому:

англійська мова — 84,9%;

німецька — 22,2%;

французький – 13,7%;

іспанська – 13,6%;

польська – 11,1%;

російська — 9,6%;

китайський — 6,5%;

португальська — 6,3%;

арабська – 2,4%;

інший — 1,4%.

Частка тих, що вважають російську мову необхідною для вивчення, найбільша серед осіб старше 60 років. Англійську ж найважливішою вважають усі вікові групи українців.

А в списку мов, які необхідні для кар’єрного росту, російська опустилася аж на сьоме місце:

англійська мова — 86,9%;

німецька — 25,2%;

китайський — 21,1%;

польська — 20,1%;

іспанська – 17,2%;

французький – 14,5%;

російська – 12,3%;

португальська — 8,7%;

арабська – 4,8%;

інший — 3,2%.

https://newsua.one/news-soc/n-50658.html