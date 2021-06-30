Дочь Миллы Йовович впечатляет в роли юной Наташи в тизере «Черной Вдовы»

Marvel перед премьерой «Черной Вдовы» забрасывает зрителей тизерами — пару дней назад во всей красе представили злодея Таскмастера, а теперь появилась грустная история о тяжелом детстве Наташи Романофф.

Недавний ролик примечателен тем, что там показали Эвер Андерсон, дочь Миллы Йовович, которая играет супергероиню в юности. Конечно, на свою звездную мать она похожа в разы больше, чем на Скарлетт Йоханссон, но синеволосая девочка неплохо вжилась в роль.

Также в ролике показали трогательные сцены с участием Красного Стража и названной сестры мисс Романофф Елены Беловой. Ну, и парочка экшен-кадров, куда без этого.

«Черная Вдова» стартует в прокате уже 8 июля. Напомним, этот фильм станет последним появлением Наташи Романофф в качестве действующего супергероя Marvel.

Источник фото: Legion-Media