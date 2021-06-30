Бывший муж Бритни Спирс хочет отправить ее к психиатру

Выступление 39-летней Бритни Спирс в суде по делу об опеке, от которой певица зависима вот уже 13 лет, стало резонансным. Откровения звезды нулевых о том, в каких условиях ей приходится жить, встревожили не только поклонников, но и некоторых знаменитостей, которые лично знали Бритни. Высказался уже и ее бывший муж, 43-летний Кевин Федерлайн, от которого певица родила двух сыновей (брак продлился с 2004 по 2007 год).

На днях Кевин выступил в поддержку Спирс, ну а теперь его адвокат Марк Винсент Каплан поделился с прессой новым заявлением своего клиента: Кевин считает, что эксперты должны провести оценку психического состояния Бритни. Федерлайн настаивает на этом из-за их с Бритни детей, 15-летнего Шона Престона и 14-летнего Джейдена Смита.

Напомним, что сейчас у Бритни и Кевина есть договоренность об опеке в соотношении 70/30 — большую часть своего времени мальчики проводят с отцом, он также получает алименты от Спирс. Несколько лет назад Федерлайн требовал увеличить сумму выплат, что вызвало возмущение Бритни.

Лучше всего, если бы их мама была здоровой и счастливой. И если хотя бы одно из этих утверждений не соответствует действительности, это не обеспечивает наилучших условий для осуществления опеки над детьми. Кевин, безусловно, уважает Бритни и надеется только на лучшее для нее, потому что, когда у нее все хорошо, это хорошо и для их детей. Дети любят свою мать, и он хочет, чтобы у них были здоровые и крепкие отношения.

Однако поклонники певицы в сети опасаются, что за волнением Федерлайна может скрываться нежелание пересматривать условия опеки над детьми в случае, если Бритни удастся избавиться от собственных опекунов. Ранее экс-супруги уже конфликтовали по этому поводу.

Каплан также поделился и собственным взглядом на ситуацию. По его мнению, «опекунство не идет на пользу Бритни, и это не соответствует тому, чего она хочет».

Я думаю, что она должна иметь возможность оспорить это. И если так будет лучше для нее, Кевин это поддерживает,

— добавил Каплан.

Адвокат также отметил, что считает, что голос Бритни должен быть услышан, но в то же время суду все-таки будет необходимо убедиться, в порядке ли ее психическое состояние (напомним, что Спирс в своем обращении настаивала на прекращении опеки без проведения экспертных оценок).

Просто надо убедиться, что все моменты касательно ее состояния будут приняты во внимание, если она захочет изменить порядок опеки над детьми в период после отмены опеки над ней, если это когда-нибудь произойдет,

— сказал Каплан.

Адвокат выразил озабоченность признанием Бритни, что ей прописали литий.

Литий считается очень сильным психотропным препаратом. Я хочу надеяться, что если какой-то медицинский работник прописал ей это, то было какое-то основание. Если бы опекунство закончилось и, тем более, было бы прекращено без оценки, я уверен, что Кевин хотел бы знать, какие условия привели к тому, что ей это прописали, и Кевину, вероятно, в какой-то момент пришлось бы поднять эту тему,

— заявил Каплан.

Уточним, что речь идет об экспертной оценке психического состояния Спирс для пересмотра условий опекунства. Сама певица ясно дала понять, что не желает проходить такую процедуру и хочет сократить количество сеансов у психотерапевтов.

Адвокат также прокомментировал ситуацию с запретительным ордером, согласно которому отец Бритни, Джейми Спирс, не мог общаться со своими внуками. Причиной тому послужила ссора Джейми и Шона. По словам Каплана, судебный приказ не нарушался, и Кевин вряд ли будет продлевать его.

Если запретительный судебный приказ будет соблюден, как это и было до сих пор, я думаю, что отношения Джейми с мальчиками могут быть восстановлены,

— отметил Каплан.