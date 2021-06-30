 

 
«  
  »

Бывшая модель Victoria’s Secret раскрыла неприятную правду о модных показах

Бывшая модель Victoria’s Secret Бриджит Малкольм (Bridget Malcolm) раскрыла правду о модных показах и неприятностях, которые у нее возникли во время работы с брендом. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты Daily Star.

34-летняя жительница Австралии объяснила, что недавно нашла свой бюстгальтер с дефиле Victoria’s Secret 2016 года и удивилась его размеру. «Это размер 65А. Чтобы вы понимали, сейчас я ношу бюстгальтеры 75В. Он почти в три раза больше», — объяснила она.

Малькольм упомянула, что во время работы на компанию у нее начались серьезные проблемы с физическим и ментальным здоровьем. «Из-за того, что меня заставляли сидеть на диетах, я страдала от выпадения волос, дисморфии, предменструального дисфорического расстройства (тяжелая форма предменструального синдрома — прим. «Ленты.ру»), депрессии и тревоги», — призналась женщина.

Австралийка добавила, что ей все еще нравится работать моделью, но, по ее мнению, индустрия до сих пор слишком строга к внешнему виду девушек.

Подписчики Малькольм поддержали ее в комментариях под роликом. «Я рада, что сейчас ты набрала вес! Выглядишь по-настоящему счастливой», «Спасибо тебе, что поделилась с нами. Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить подобное. Ты очень красивая», «Милая, мы с тобой! Главное, что все уже позади», — писали они.

30 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  