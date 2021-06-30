5 стран-участниц группы по расследованию катастрофы рейса MH17 требуют судить Россию

Нидерланды, как наиболее пострадавшая страна в результате атаки на рейс MH17, настаивает на привлечении России в суд за террористичний акт. Сейчас уже идет несколько судебных процессов.

Пять стран-участниц группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 настаивают на привлечении к ответственности не только виновных физических лиц, но и Российской Федерации как государства.

Как передает Укринформ, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Он отметил, что с 2014 года активно ведут расследование пять стран — Украины, Нидерланды, Бельгия, Австралия и Малайзия, которые создали совместную группу. «Они отрабатывали различные опции, как обеспечить привлечение к ответственности тех, кто сбил» Боинг «. Первая опция — создать специальный трибунал под эгидой Совета безопасности ООН, была подготовлена ​​соответствующая резолюция, и она получила всеобщее одобрение. Единственная страна, которая ветировал эту резолюцию, была Российская Федерация «, — рассказал дипломат.

По его словам, после этого страны сконцентрировались на двух вариантах рассмотрения дела: «Создание гибридного трибунала этими пятью странами (такие прецеденты были в истории) или передача дела в национальную юрисдикцию. Наконец, определили, что во время этих переговоров будет применяться национальная юрисдикция Нидерландов «.

Как отмечается, тема сбитого «Боинга» рейса MH17 фигурирует в кейсах нескольких судебных процессов. Например, дело рассматривается Окружным судом Гааги, и его цель — установить именно физических лиц, виновных в трагедии.

Но кроме этого, в Нидерландах Украина преследует Российскую Федерацию как государство в Международном суде ООН на основании соответствующей международной Конвенции по предотвращению финансирования терроризма, добавил Ченцов.

«Кроме того, есть судебный процесс в Страсбурге, есть две дела, инициированные Украиной и Нидерландами, они сейчас объединены в одну», — продолжил посол, акцентировав, что в Нидерландах и власть, и общественность уделяют большое внимание этому расследованию.