5 країн-учасниць групи з розслідування катастрофи рейсу MH17 наполягають судити Россію

Нідерланди, як найбільш постраждала країна в наслідок атаки на рейс MH17 наполягає на притягненні РОссії до суду за террористичний акт. Наразі вже йде декілька судових процессів.

П’ять країн-учасниць групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 наполягають на притягненні до відповідальності не тільки винних фізичних осіб, а й Російської Федерації як держави.

Як передає Укрінформ, про повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Він зазначив, що з 2014 року найактивніше ведуть розслідування п’ять країн — Україна, Нідерланди, Бельгія, Австралія і Малайзія, які створили спільну групу. «Вони відпрацьовували різні опції, як забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто збив «Боїнг». Перша опція — створити спеціальний трибунал під егідою Ради безпеки ООН, була підготовлена відповідна резолюція, і вона отримала загальне схвалення. Єдина країна, яка ветувала цю резолюцію, була Російська Федерація», — розповів дипломат.

За його словами, після цього країни сконцентрувалися на двох варіантах розгляду справи: «Створення гібридного трибуналу цими п’ятьма країнами (такі прецеденти були в історії) або передача справи в національну юрисдикцію. Врешті, визначили, що під час цих переговорів буде застосовуватися національна юрисдикція Нідерландів».

Як зазначається, тема збитого «Боїнга» рейсу MH17 фігурує в кейсах кількох судових процесів. Наприклад, справа розглядається Окружним судом Гааги, і його мета — встановити саме фізичних осіб, винних у трагедії.

Але крім цього, в Нідерландах Україна переслідує Російську Федерацію як державу в Міжнародному суді ООН на підставі відповідної міжнародної Конвенції щодо запобігання фінансування тероризму, додав Ченцов.

«Крім того, є судовий процес у Страсбурзі, є дві справи, які були ініційовані Україною і Нідерландами, вони зараз об’єднані в одну», — продовжив посол, акцентувавши, що в Нідерландах і влада, і громадськість приділяють велику увагу цьому розслідуванню.