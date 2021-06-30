410 миллионов человек станут беженцами из-за потепления

В мире уже чуть более миллиона квадратных километров прибрежных низменностей, на которых проживает 267 миллионов человек, находятся в зоне риска затопления при повышении уровня моря. К 2100 году площадь таких земель увеличится до 1,46 миллионов квадратных километров, а их население вырастет до 410 миллионов человек. Наиболее остро угроза стоит перед тропической частью Азии. К таким выводам пришли нидерландские ученые, используя данные нового спутника ICESat-2 LiDAR об изменении высоты прибрежных зон. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Согласно последнему отчету Межправительственной группы по изменению климата, уровень моря однозначно повысится более чем на 80 сантиметров, но пока непонятно, успеет ли это произойти в XXI веке. Исследования показывают, что в последние десятилетия значительно участились случаи наводнений, штормов и других стихийных бедствий, прямо или косвенно свидетельствующих о повышении уровня моря. Параллельно с этим на побережьях всего мира наблюдается проседание поверхности суши, которое составляет в среднем порядка 2,5 миллиметров в год, и в прибрежных городах эта цифра может доходить до 87 миллиметров в год. При этом существующие климатические модели, основанные на данных спутниковых наблюдений, достаточно грубо оценивают высоту поверхности планеты, что может приводить к заниженным оценкам повышения уровня моря. К примеру, у наиболее точной из ныне существующих модели CoastalDEM15 GDEM наилучшая средняя абсолютная ошибка составляет 1,26 метра.

Алджоса Хужер (Aljosja Hooijer) и Роналд Верниммен (Ronald Vernimmen) из нидерландского исследовательского института Deltares составили прогноз повышения уровня моря до 2100 года. Для этого они воспользовались новой глобальной цифровой моделью местности, построенной с помощью данных наблюдения со спутника ICESat-2 LiDAR. Средняя абсолютная ошибка для этой модели составляет 0,29 метра, а разрешение — 0,05 градуса. В качестве территорий с наибольшим уровнем риска рассматривались прибрежные низменности, расположенные не более чем на два метра выше среднего уровня моря.

Глобальное распределение прибрежных низменностей с указанием площадей, численности проживающего на них населения и темпов его прироста.

Выяснилось, что в мире 1,05 миллиона квадратных километров прибрежных территорий возвышаются над морем не более чем на два метра, то есть находятся в зоне высокого риска затопления. Около трети таких земель (0,32 миллиона квадратных километров) находится в тропической Азии. Сейчас в прибрежных низменностях мира проживает 267 миллионов человек, из них 191 миллион человек — в тропическом поясе и 157 миллионов в тропической Азии. С 2000 по 2020 годы средний прирост населения прибрежных низменностей составил 1,3 процента в год и был очень неоднородным (в США не превышал 0,5 процента в год, а в Северной Африке достигал трех процентов). Если предположить, что темпы роста населения и проседания поверхности суши останутся на уровне 2020 года, то к 2100 году в зоне риска окажется 1,46 миллиона квадратных километров прибрежных территорий, на которых будет проживать уже 410 миллионов человек. Для некоторых стран это может стать настоящей катастрофой: так, в Бангладеш уже на момент 2020 года в зоне риска находится 16 процентов территории, на которой проживает 18,1 миллиона человек, а Дельта Ганга затапливается ежегодно на 20-60 процентов.