Вин Дизель планирует поставить мюзикл по «Форсажу»

Вин Дизель, по всей видимости, не скоро будет готов отпустить «Форсаж», ведь планирует сделать ещё и постановку по франшизе, — об этом актер заявил на шоу Келли Кларксон.

На данный момент, фильм насчитывает 9 частей и в разработке находятся финальные 10-я и 11-я серии, съемки которых начнутся в начале 2022 года.

Но, Дизель не собирается останавливаться и надеется не только продлить жизнь проекта спин-оффами, но и поставить мюзикл.

Актер отметил, что был близок к тому, чтобы поработать со Стивеном Спилбергом над ремейком «Парней и куколок», считая роль Натана Детройта крайне интересной для переосмысления, однако проект не был запущен, но Дизель всю жизнь горел идеей когда-либо сделать мюзикл.