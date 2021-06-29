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Вин Дизель планирует поставить мюзикл по «Форсажу»

Вин Дизель планирует поставить мюзикл по "Форсажу"

Вин Дизель, по всей видимости, не скоро будет готов отпустить «Форсаж», ведь планирует сделать ещё и постановку по франшизе, — об этом актер заявил на шоу Келли Кларксон.

На данный момент, фильм насчитывает 9 частей и в разработке находятся финальные 10-я и 11-я серии, съемки которых начнутся в начале 2022 года.

Но, Дизель не собирается останавливаться и надеется не только продлить жизнь проекта спин-оффами, но и поставить мюзикл.

Актер отметил, что был близок к тому, чтобы поработать со Стивеном Спилбергом над ремейком «Парней и куколок», считая роль Натана Детройта крайне интересной для переосмысления, однако проект не был запущен, но Дизель всю жизнь горел идеей когда-либо сделать мюзикл.

29 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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