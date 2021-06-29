В Києві сутички під Банковою — ОПу атакують ФОПи

У вівторок, 29 червня, у центрі столиці на майдані Незалежності розпочалася протестна акція ФОПів.
Між ними та правоохоронцями сталася сутичка, пише «РБК-Україна».
Мітингарі зібралися пройтися маршем із труною та ритуальними вінками до Офіса президента й Верховної Ради, але правоохоронці заблокували шлях.
Поліція прибуває до кришки труни, яка є у ФОПів. Через ситуацію в центрі міста перекриті вул. Хрещатик і Європейська пл.
Інформації про постраждалих і затриманих поки що немає, розповіли в пресслужбі поліції Києва.
Підприємці руху «SaveФОП!» на мітинг виходять із початку карантину в країні. З-поміж вимог — скасувати карантинні обмеження для малого й макробізнесу, обов’язковий перехід на касові апарати з наступного року, ухвалити законопроєкт про додаткові пільги. Відтермінування Верховною Радою обов’язкового використання касових апаратів дрібними компаніями та підприємцями до 1 січня 2022 року не зупинило протести.
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