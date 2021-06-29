В Києві сутички під Банковою — ОПу атакують ФОПи

У вівторок, 29 червня, у центрі столиці на майдані Незалежності розпочалася протестна акція ФОПів.

Між ними та правоохоронцями сталася сутичка, пише «РБК-Україна».

Мітингарі зібралися пройтися маршем із труною та ритуальними вінками до Офіса президента й Верховної Ради, але правоохоронці заблокували шлях.

Поліція прибуває до кришки труни, яка є у ФОПів. Через ситуацію в центрі міста перекриті вул. Хрещатик і Європейська пл.

Інформації про постраждалих і затриманих поки що немає, розповіли в пресслужбі поліції Києва.