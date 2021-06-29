В Индии запустили баллистическую ракету нового поколения Agni P

Индийские военные успешно испытали полетом баллистическую ракету нового поколения Agni P. Как сообщает Организация оборонных исследований и разработок Индии, дальность ракеты составляет от 1000 до 2000 километров.

Сегодня ракеты принято классифицировать по советско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. Они бывают малой (от 500 до тысячи километров) и средней (от одной тысячи до 5,5 тысячи километров) дальности, а также межконтинентальными (выше 5,5 тысячи километров). Ракеты средней и малой дальности, размещенные вблизи границ противника, могут поразить его стратегические объекты в очень короткое время. Например, американской «Першинг-2» было достаточно для этого от 6 до 11 минут.

Семейство баллистических ракет Agni — основное средство Индии для доставки ядерных зарядов. Ракеты малой и средней дальности, такие как Agni-I, Agni-II и Agni-III, уже стоят на вооружении. Межконтинентальная Agni-V — находится в разработке. Ее впервые запустили в апреле 2012 года.

Agni P — ракета средней дальности нового поколения одноименного семейства. Она полностью изготовлена из композиционных материалов, которые позволяют облегчить боеприпас, не снижая его характеристик. Благодаря этому она весит 24 тысячи килограмм — вдвое меньше, чем Agni-III. Дальность составляет от 1000 до 2000 километров. Кассетная пусковая система обеспечивает ей высокую мобильность. Так, ее можно запускать с железной дороги. Других деталей о ракете не раскрывается.

Ракету нового поколения запустили 28 июня в 07:55 по московскому времени с полигона на острове Абдул Калам. Она проследовала по заданной траектории и поразила все цели.