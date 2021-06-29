В Греции нашли самое старое вино в Европе

Оно было изготовлено за тысячи лет до Троянской войны.

Археологи, проводящие раскопки в доисторическом поселении Дикили Таш в северной Греции обнаружили, свидетельства существования вина, датируемого 4300 годом до нашей эры.

Вероятно, это самые старые известные следы вина в Европе — они на несколько сотен лет старше, чем следы вина с Сицилии, отметили археологи с кафедры истории и археологии Университета Аристотеля в Салониках.

Поселение Дикили Таш расположено недалеко от древнего города Филиппы, оно было заселено с 6500 года до нашей эры. Это место представляет собой массивный холм земли, созданный людьми, который возвышается примерно на 15 м над нынешним уровнем земли на площади в 11 акров, результат тысячелетий человеческого строительства на одном и том же месте. Археологические отложения простираются ниже нынешней поверхности земли, в общей сложности на 17 м.

Дикили Таш был известен как важное место неолита более века, но только во время недавних раскопок на этом месте были выявлены самые низкие уровни (ранний и средний неолит). На данный момент мало что известно о людях, которые жили в Дикили Таш в эти периоды, поэтому последнее открытие дает некоторое представление об этих древних людях, хотя социальные изменения, на которые могло повлиять потребление алкоголя, являются предметом споров.

Одним из примеров свидетельств употребления вина в Дикили Таш является наличие тысяч виноградных косточек и виноградных выжимок на остатках всего лишь одного дома на этом участке. По словам ученых, «новое вино готовилось в большом сосуде внутри дома, в то время как сок вместе с выжимками ферментировали». Но затем примерно в 4300 г. до н.э. вспыхнул пожар, разрушивший дом, но сохранивший археоботанические останки более 6000 лет.

«Находка очень важна для европейской предыстории, потому что на данный момент она является старейшим показателем винификации в Европе», — сказала Димитра Маламиду, соруководитель раскопок.

Кафедра археологии Университета Аристотеля в Салониках проводит археоботанические исследования в течение последних двадцати лет. Исследование началось с использования археологической флотации, метода археоботанического отбора проб, при котором археологические находки помещаются в резервуар с водой, которая растворяет отложения до тех пор, пока фрагменты растений и других материалов не всплывут наверх.

Обсуждая открытия в Дикили Таш, Султана-Мария Валамоти, профессор доисторической археологии, директор Лаборатории междисциплинарных исследований Университета Аристотеля, сказала: «Благодаря работе, проделанной в Университете, эти данные, часто игнорируемые исследованиями, предоставляют обширную информацию о социальной и экономической организации в северной Греции, повседневной деятельности людей, их сельском хозяйстве и методах ведения сельского хозяйства с 7 по 1 тысячелетие до нашей эры».

Считается, что следы вина в Дикили Таш представляют собой самые старые известные следы употребления вина в Европе. В ходе других исследований была обнаружена армянская винодельня, возраст которой составляет 6 100 лет, и образец вина из Сицилии, возраст которого составляет 6 000 лет. За пределами Европы ученые также обнаружили следы 9000-летнего китайского алкоголя, изготовленного из риса, меда и фруктов.