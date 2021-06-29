В Греции нашли картины Пикассо и Мондриана, украденные из Национальной галереи в Афинах девять лет назад

Полиция Греции нашла картины «Женская голова» Пабло Пикассо и «Мельница в Штаммере» Пита Мондриана, которые были украдены из Национальной галереи в Афинах. Об этом сообщает греческое издание «Катимерини».

Украденные картины Пикассо и Мондриана

Картины были найдены в городе Кератея. Их местонахождение указал 49-летний грек, который, как считается, был одним из двух участников кражи картин. Мужчина дал признательные показания, сообщает издание «Прото тема».

Кража произошла 9 января 2012 года, за день до закрытия Национальной галереи на реконструкцию. За девять лет преступникам не удалось вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке.

Картина «Женская голова» представляет собой портрет Доры Маар, которая была подругой и музой Пабло Пикассо. Картина была написана в 1939 году. В 1949 году Пикассо подарил работу Национальной галерее в Афинах в знак признания греческого сопротивления нацистской Германии. Стоимость картины оценивается в 20 миллионов евро.

Картина «Мельница в Штаммере и полосатое небо» нидерландского художника, одного из основоположников абстракционизма Пита Мондриана была написана в 1905 году. В 1963 году ее купил греческий коллекционер Александрос Паппас и подарил Национальной галерее.