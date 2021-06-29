В Британии более чем в 10 раз подскочил выпуск автомобилей

Производство автомобилей в Великобритании взлетело в мае текущего года более чем в 10 раз, поскольку в том же месяце 2020 года из-за пандемии COVID-19 выпуск авто находился на одном из самых низких уровней в истории.

В прошлом месяце в стране было произведено 54,962 тыс. машин по сравнению с 5,314 тыс. годом ранее, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Впрочем, показатель по-прежнему остается ниже допандемийного уровня: производство сейчас на 52,6% ниже, чем это было в мае 2019 года.

Напомним также для сравнения, что производство легковых автомобилей в России увеличилось за первые пять месяцев текущего года на 51,4% в годовом сопоставлении и достигло 614 тыс. штук, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

При этом в мае выпуск легковушек сократился относительно предыдущего месяца на 17,7%, хотя в годовом выражении подскочил в 2,2 раза (абсолютных цифр Росстат не приводит).

Добавим, что продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России увеличились в мае 2021 года на 133,8% в годовом сопоставлении (после роста в 3,9 раза в апреле и снижения на 5,7% в марте) до 147,4 тыс. единиц, подсчитали ранее в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Причем майский показатель вырос на 6,7% относительно доковидного мая-2019. А за первые пять месяцев текущего года продажи подскочили на 38,7% в годовом выражении до 663,31 тыс. штук.