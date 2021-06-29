Україна поступово повертається до союзу з КНР та Росією — китайські ЗМІ

Рупор китайської комуністичної пропаганди Global Times оголосив “відмову України” від євроатлантичного шляху (та опублікував ганебну карикатуру на Зеленського)
Відкликання підпису режимом Зеленського зі списку демократичних держав, що підтримали протидію комуністичному геноциду уйгурського народу у Раді з питань прав людини ООН, обернулося геополітичним скандалом.
Протягом двох днів китайська пропаганда (у синергії з російською) тим чи іншим чином повідомляє про встановлення “стратегічного партнерства” між Україною та КНР, апелюючи до МЗС та Кулеби.
Однак, вчорашні статті на головній міжнародній сміттярці Global Times, яку називають англомовним голосом Сі Цзіньпіна, перейшли червону лінію.
Спочатку комуністи висміяли документ (з якого вийшла Україна) на захист уйгурського народу, ініційований Канадою, Австралією, Японією та рядом інших цивілізаційних союзників України у боротьбі проти “русского мира”.
Потім КПК заявило, що Україна “марно” розраховувала на підтримку Заходу в протидії Росії, і оскільки демократичний світ “не надав” Україні допомогу та “безпекові гарантії”, режим Зеленського вирішив помститися Західному світові — переходом на бік КНР.
Далі — гірше.
Далі — ще гірше.
Декілька абзаців присвячено гидким нападам на Канаду (ближче якої до України лиш Литва, яку, до слова, це ж видання минулого тижня обіцяло “всіляко покарати”). КНР звинувачує Канаду у “геноциді” та злочинах проти людства. Додають, що світ веде “не Канада, а Китай”.
Потім йде ще одна стаття на Global Times, — вже від посольства КНР в Україні. Воно заявляє, що “прекрасний Китай ніколи не шантажував Україну”.
Далі пряма мова з посольства:
«Як незалежна суверенна країна і важливий гравець у Європі, Україна приймала рішення з власної позиції, яка вважає неправильним втручатися у внутрішні справи інших країн”.
Тобто фактично посольство заявляє, що режим Зеленського свідомо зрадив усіх союзників України, від Канади до Японії, від ЄС до НАТО.
Потім посольство хизується, що надало Україні найбільшу кількість вакцин (закуплених у корумпований спосіб через прокладки Богатирьової), і що “китайська вакцина завоювала довіру українців як надійна та безпечна, чим вплинула на позитивне уявлення українців до вакцин загалом”.
Те, що КНР на найвищому рівні пропаганди почала роботи подібні заяви — це геополітична катастрофа, яка може бути передвісником зміни курсу України з євроатлантики на “китайсько-російський світ”.
Адже протягом останнього тижня ми дізналися про десятки угод між режимом Зеленського та китайськими комуністами, спрямованими на тотальне посилення присутності китайців в українській економіці, освіті та політиці.
Якщо ми не змусимо режим повністю відмовитися від цих намірів, наслідки можуть бути жахливими.
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