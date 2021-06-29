Україна поступово повертається до союзу з КНР та Росією — китайські ЗМІ

Рупор китайської комуністичної пропаганди Global Times оголосив “відмову України” від євроатлантичного шляху (та опублікував ганебну карикатуру на Зеленського)

Відкликання підпису режимом Зеленського зі списку демократичних держав, що підтримали протидію комуністичному геноциду уйгурського народу у Раді з питань прав людини ООН, обернулося геополітичним скандалом.

Протягом двох днів китайська пропаганда (у синергії з російською) тим чи іншим чином повідомляє про встановлення “стратегічного партнерства” між Україною та КНР, апелюючи до МЗС та Кулеби.

Однак, вчорашні статті на головній міжнародній сміттярці Global Times, яку називають англомовним голосом Сі Цзіньпіна, перейшли червону лінію.

Спочатку комуністи висміяли документ (з якого вийшла Україна) на захист уйгурського народу, ініційований Канадою, Австралією, Японією та рядом інших цивілізаційних союзників України у боротьбі проти “русского мира”.

Потім КПК заявило, що Україна “марно” розраховувала на підтримку Заходу в протидії Росії, і оскільки демократичний світ “не надав” Україні допомогу та “безпекові гарантії”, режим Зеленського вирішив помститися Західному світові — переходом на бік КНР.

Далі — гірше.