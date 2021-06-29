 

 
«  
  »

Ученые обнаружили альтернативный способ заражения COVID-19

Вирус SARS-CoV-2 демонстрирует альтернативный вариант проникновения в клетки в обход рецептора ACE2. К такому выводу пришли американские ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета. Данные их исследования опубликованы на сайте учреждения.

Известно, что коронавирус проникает в клетки через рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), используя «шипы», что зацепиться на ее поверхности. Однако ученые обнаружили, что вирус может попасть в клетки и без ACE2.

В исследовании использованы клетки легких человека, в том числе раковые клетки H522, у которых нет ACE2, они оказались восприимчивыми к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (мутация обозначается как вариант E484D S), отмечают ученые. Классический же дикий тип коронавируса не способен заражать клетки H522.

Несмотря на мутацию, коронавирус E484D S остается восприимчивым к антителам в сыворотке крови переболевших и вакцинированных пациентов.

http://pharmpedia.org/2021/06/29/uchenye-obnaruzhili-alternativnyj-sposob-zarazheniya-covid-19/

29 июня, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  