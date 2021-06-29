Ученые обнаружили альтернативный способ заражения COVID-19

Известно, что коронавирус проникает в клетки через рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), используя «шипы», что зацепиться на ее поверхности. Однако ученые обнаружили, что вирус может попасть в клетки и без ACE2.

В исследовании использованы клетки легких человека, в том числе раковые клетки H522, у которых нет ACE2, они оказались восприимчивыми к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (мутация обозначается как вариант E484D S), отмечают ученые. Классический же дикий тип коронавируса не способен заражать клетки H522.

Несмотря на мутацию, коронавирус E484D S остается восприимчивым к антителам в сыворотке крови переболевших и вакцинированных пациентов.

http://pharmpedia.org/2021/06/29/uchenye-obnaruzhili-alternativnyj-sposob-zarazheniya-covid-19/